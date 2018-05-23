«В грязи и без еды». На мать пятерых детей завели уголовное дело в Сергачском районе

Сергачская межрайонная прокуратура рассмотрела материалы комиссии по делам несовершеннолетних на 34-летнюю мать пятерых детей — 15, 13, 11, 9 и 3 лет. По результатам возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с детьми. По этой статье женщине грозит до трех лет лишения свободы, сообщает прокуратура Нижегородской области

Беспутная мать злоупотребляла спиртным, бродяжничала, бросала младших детей на старших в грязи и без еды. Работать она не пыталась, к отсутствию еды, одежды и вещей для детей была безразлична.

— Зная о наличии у 3-летнего сына врожденного заболевания, требующего хирургического вмешательства, к хирургам не обращалась. А когда ребенка госпитализировали, мать в больнице за ним не ухаживала, бросив его на попечение старшей дочери, — говорится в сообщении.

Сейчас дети находятся в учреждениях социальной защиты до решения вопроса о лишении матери родительских прав.

В прошлом году в Сергаче мать двух дочерей 2 и 3 лет осудили за жестокое обращение с детьми на 270 часов обязательных работ.