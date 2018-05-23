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Более 600 сирот обрели семью с начала года
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Более 600 сирот обрели семью с начала года 

Вести Подмосковья 59 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
Более 600 детей, оставшихся без попечения родителей, устроили в приемные семьи с начала года. Об этом сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
По словам Забраловой, в регионе насчитывается около 4 тысяч приемных семей, 127 из них создали в этом году. Зампред добавила, что в Подмосковье работают 72 школы подготовки приемных родителей. За четыре месяца года более 100 человек, которые посещали занятия в школах подготовки приемных семей, взяли детей-сирот. Забралова добавила, что этот показатель вырос более чем на 20%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего в Московской области проживает порядка 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитываются более 15,6 тысяч детей-сирот. Кроме того, более 8,5 тысяч детей воспитываются в семьях усыновителей, отмечается в материале.
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