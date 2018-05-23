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В Омской области пляжный сезон откроют не раньше середины июня
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В Омской области пляжный сезон откроют не раньше середины июня 

АиФ-Омск 4 часа назад
Фото: АиФ-Омск
В Омской области насчитывают лишь 14 официальных пляжей, из них шесть — в городе Омске. На сегодняшний день пока что ни один из них не подал заявок на проверку. Правда, в МЧС поясняют, что это пока и рано. Вода в Иртыше пока что продолжает прибывать. «Предположительно, пляжи начнут работать в середине июня, — рассказал на пресс-конференции заместитель начальника центра ГИМС МЧС России по Омской области Сергей Лебедев. — По информации, выбросы с Шульбинской ГЭС, которая находится в Казахстане, должны были закончиться в начале мая, но пока мы видим, что вода прибывает. Думаю, что как только она начнёт отступать, то владельцы пляжей начнут готовить их к сезону».
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