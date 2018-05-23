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Главный диетолог Минздрава РФ: Около 7% российских детей с первых лет жизни страдают ожирением
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Главный диетолог Минздрава РФ: Около 7% российских детей с первых лет жизни страдают ожирением 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Об этом научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян сообщил в рамках бизнес-форума «Развитие производства специализированной пищевой продукции — новый формат взаимодействия индустрии и медицины».
«Продолжается рост избыточной массы тела и ожирения у населения. Даже дети первых двух-трех лет жизни, уже порядка 7% имеют избыточную массу тела и ожирение. Родители радуются — пухленькие, хорошенькие, конфетки дают, и получается, что ребенок уже заложил в себе излишнее количество жировых клеток, а это на всю жизнь, так как они требуют дополнительной еды, жира — и вот уже ребенок изгой. Ребенок все время находится в состоянии стресса, и к 40-50 годам у него уже куча заболеваний», — В. Тутельян.
Он также отметил, что согласно статистике, в любом российском коллективе 55% людей имеют избыточную массу тела.
«Посмотрите в зал, и вы увидите, что 55% сидящих в зале, и в любом коллективе, имеют избыточную массу тела, а процентов 25% — ожирение», — добавил В. Тутельян.
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