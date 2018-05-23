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Минздрав Кубани опровергает причастность армавирской больницы к смерти 4-летнего ребенка
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Минздрав Кубани опровергает причастность армавирской больницы к смерти 4-летнего ребенка 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 23 мая — Новая Кубань. Сегодня следственное управление следственного комитета РФ по Краснодарскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
Сообщается о смерти несовершеннолетней девочки. По заключению судебно-медицинской экспертизы она наступила в результате сепсиса.
По предварительным данным, незадолго до трагедии мать ребенка, жительница Ставропольского края обращалась в МБУЗ «Детская городская больница». Она жаловалась, что у её дочери на протяжении нескольких дней повышается температура тела.
— После осмотра врачами женщина вместе с дочкой отправилась домой. Между тем спустя, непродолжительное время ребенок скончался. — Говорится в релизе ведомства.
* СК Кубани: в Армавире от сепсиса скончался ребенок после неудачного обращения в больницу
В министерстве здравоохранения Краснодарского края опровергли факт обращения в армавирскую больницу.
Как сообщили в ведомстве, на основании проведенного контроля госпитализации, было установлено, что мать девочки обращалась за консультацией в местную поликлинику. Там было получено направление в МБУЗ «Детская городская больница». Однако ребенок не был транспортирован в указанное медицинское учреждение. Сообщается, что родители якобы отвезли девочку в больницу в соседний регион по месту жительства на собственной машине, где девочка и скончалась.
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