Минздрав Кубани опровергает причастность армавирской больницы к смерти 4-летнего ребенка

Краснодар. 23 мая — Новая Кубань. Сегодня следственное управление следственного комитета РФ по Краснодарскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Сообщается о смерти несовершеннолетней девочки. По заключению судебно-медицинской экспертизы она наступила в результате сепсиса.

По предварительным данным, незадолго до трагедии мать ребенка, жительница Ставропольского края обращалась в МБУЗ «Детская городская больница». Она жаловалась, что у её дочери на протяжении нескольких дней повышается температура тела.

— После осмотра врачами женщина вместе с дочкой отправилась домой. Между тем спустя, непродолжительное время ребенок скончался. — Говорится в релизе ведомства.

* СК Кубани: в Армавире от сепсиса скончался ребенок после неудачного обращения в больницу

В министерстве здравоохранения Краснодарского края опровергли факт обращения в армавирскую больницу.

Как сообщили в ведомстве, на основании проведенного контроля госпитализации, было установлено, что мать девочки обращалась за консультацией в местную поликлинику. Там было получено направление в МБУЗ «Детская городская больница». Однако ребенок не был транспортирован в указанное медицинское учреждение. Сообщается, что родители якобы отвезли девочку в больницу в соседний регион по месту жительства на собственной машине, где девочка и скончалась.