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На Кубани ребенок умер после отказа родителей везти его в местную больницу
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На Кубани ребенок умер после отказа родителей везти его в местную больницу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
На Кубани выясняют обстоятельства смерти 4-летней девочки, родители которой обратились к врачам в Армавире, но отказались госпитализировать ее в местную больницу. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю в четверг, 24 мая.
По версии следствия, 17 февраля 2018 года жительница Ставропольского края обратилась в детскую городскую больницу с жалобами на то, что у ее дочери держится высокая температура. «После осмотра врачами женщина вместе с дочкой отправилась домой. Спустя непродолжительное время ребенок скончался. Согласно выводам судебно-медицинского исследования причиной смерти явился сепсис», — говорится в сообщении.
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.
В Минздраве Краснодарского края рассказали РИА Новости, что родителям предложили госпитализировать девочку в местную больницу, но вместо этого они сами повезли ее в Ставропольский край. В ведомстве отметили, что медицинские организации оказывают содействие следователям.
«В поликлинике им было выдано направление на госпитализацию в больницу Армавира. От предложенной помощи по транспортировке из поликлиники в стационар родители отказались, сославшись на наличие личного транспорта, однако направились не в больницу Армавира, а в соседний регион — по месту жительства, где ребенок и скончался», — сказали в Минздраве.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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