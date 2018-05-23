Летние школьные лагеря Котельников прошли проверку и готовы к приему детей

Летние школьные лагеря городского округа Котельники готовы к приему детей. Соответствующее заключение выдала специальная комиссия по итогам проверки образовательных учреждений. Об этом сообщила глава Котельников Ирина Польникова.

«Накануне в городе прошла комплексная приёмка летних оздоровительных лагерей, которые будут работать на базе образовательных учреждений городского округа. По заключению комиссии все школы готовы к летней оздоровительной кампании», — сказала Польникова.

В состав комиссии вошли сотрудники управления развития отраслей социальной сферы и отдела безопасности, представители Роспотребнадзора правоохранительных органов . В ходе инспекции уделялось внимание соответствию требованиям медицинского и санитарно-гигиенического обеспечения отдыха детей, пожарной безопасности и антитеррористической защищённости учреждений. Состоялась проверка организации питания для детей, а также наличие необходимой документации для осуществления оздоровительной кампании.

«Во всех школах городского округа ведётся видеонаблюдение, работает охрана. Сотрудники образовательных учреждений регулярно проходят инструктажи по пожарной безопасности. Данные фиксируются в специальных журналах. Все системы жизнеобеспечения находятся в исправном состоянии», — отметила глава Котельников.

Летняя оздоровительная кампания в городском округе Котельники стартует 31 мая. Продолжительность её составит 21 день. Лагеря откроются на базе трёх школ города. Их посетят более 300 детей, для которых будет организована специальная досуговая программа и трёхразовое бесплатное питание.