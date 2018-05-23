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Летний городской лагерь InnoCamp
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Летний городской лагерь InnoCamp 

CHIPS journal 4 часа назад
Фото: CHIPS journal
В этом лагере дети смогут стать первооткрывателями в различных областях науки и технологий: робототехники, физики, биологии, химии. Каждая смена — это самостоятельный проект участника, за который он получает «инностепень». Таким образом, выбирая интересные смены, за одно лето от простого лаборанта можно дорасти до магистра и даже профессора (по окончании смены ребенку вручат значок и настоящее удостоверение). Смены чередуются, каждая длится 5 дней.
Например, во время смены «Видеоблогинг: Короли ютуба» (4 июня — 8 июня 2018 г., Воробьевы горы, павильон «Экология») ребята узнают, как сделать свой канал на YouTube популярным, как подобрать тему и снимать сюжеты. Дети познакомятся с профессией оператора, попробуют себя в роли авторов, научатся подбирать стиль и образ, четко и лаконично формулировать мысли.
Смена «Робофутбол» (11 июня — 15 июня, парк «Сокольники») будет посвящена искусственному интеллекту. Ребята соберут целую футбольную команду из роботов-футболистов, вратарей и судьи. Также детей ждут квесты на свежем воздухе, занятия в лаборатории, экскурсии в музеи и поход в Парк Горького.
Стоимость одной смены от 18000 руб., одного дня — 4000 руб. (сюда включены занятия, игры, мероприятия и трехразовое питание).
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