Ещё
В Конькове открывается летний городской лагерь
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

В Конькове открывается летний городской лагерь 

Коньково 4 часа назад
Фото: Коньково
28 мая в районе Коньково начнет работать летний городской лагерь «Союз-спорт» для детей от 7 до 14 лет. Городской лагерь — прекрасная альтернатива лагерям, расположенным за городом. Ребенка не придется далеко везти, а вечера родители смогут проводить вместе со своим чадом.
Каждый день, проведенный ребенком в лагере, будет непохожим на другие. Ребята будут ходить в кинотеатр, сражаться в лазертаг, побывают в театре «Откровение», будут участвовать в квестах и посещать экскурсии. Ежедневно дети будут гулять в расположенных неподалеку парках «Тропарево» и «Яблоневый сад». Ребята поучаствуют в тренировках по большому и настольному теннису, футбольных занятиях и турнирах, займутся современными танцами.
Лагерь будет работать с 8 до 19.00 с понедельника по пятницу. Подробности можно узнать на сайте лагеря: www.ssport.ru.
Также, напомним, в этом году московские школьники вновь отдохнут по программе бесплатного отдыха «Московская смена». В первый день лета детский городской лагерь заработает на базе школы № 49 в районе Коньково.
Коньково: последние новости
В Воронцовском парке организуют бесплатные занятия йогой Маленьких читателей библиотеки № 180 на «Ночи в музее» ожидает специальная программа Подготовка столичных пляжей к летнему сезону почти завершена
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?86
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Что скрывает смерть Листьева130
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение