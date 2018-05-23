В Конькове открывается летний городской лагерь

28 мая в районе Коньково начнет работать летний городской лагерь «Союз-спорт» для детей от 7 до 14 лет. Городской лагерь — прекрасная альтернатива лагерям, расположенным за городом. Ребенка не придется далеко везти, а вечера родители смогут проводить вместе со своим чадом.

Каждый день, проведенный ребенком в лагере, будет непохожим на другие. Ребята будут ходить в кинотеатр, сражаться в лазертаг, побывают в театре «Откровение», будут участвовать в квестах и посещать экскурсии. Ежедневно дети будут гулять в расположенных неподалеку парках «Тропарево» и «Яблоневый сад». Ребята поучаствуют в тренировках по большому и настольному теннису, футбольных занятиях и турнирах, займутся современными танцами.

Лагерь будет работать с 8 до 19.00 с понедельника по пятницу. Подробности можно узнать на сайте лагеря: www.ssport.ru.

Также, напомним, в этом году московские школьники вновь отдохнут по программе бесплатного отдыха «Московская смена». В первый день лета детский городской лагерь заработает на базе школы № 49 в районе Коньково.