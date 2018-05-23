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Немецкие родители расплатятся за раннее наступлений летних каникул
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Немецкие родители расплатятся за раннее наступлений летних каникул 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Более 20 немецких семей должны будут выплатить штрафы за то, что их дети несколько дней прогуляли школу, отправившись с родителями в отпуск. Об этом сообщает The Telegraph.
Многие родители забирают детей на несколько дней раньше наступления каникул, стараясь сэкономить на поездках, поскольку цены в эти дни ниже, чем в пик сезона.
В аэропортах Нюрнберга и Меммингена в течение недели до каникул (они начинаются 19 мая) полицейские спрашивали у родителей специальное разрешение из школы. Это касалось всех учеников в возрасте от 4 до 16 лет.
Как отмечает издание, родителям может грозить штраф в размере до тысячи евро. В Берлине эта сумма может достигать 2,5 тысяч евро.
В Германии посещение школьных занятий в Германии обязательно, пропуск уроков приравнивается к административным правонарушениям, особенно внимательно руководство учебных заявлений следит за теми случаями, когда каникулы самовольно начинаются или продлеваются на один-два дня.
Как отмечает Deutsche Welle, штрафы за прогулы существовали и раньше, однако суммы не были настолько большими. Так, например, в Дюссельдорфе за каждый пропущенный день родители учеников вынуждены платить до 80 евро, в Кельне — до 155 евро.
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