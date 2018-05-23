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Яркое шоу, парад колясок и усатые няни: чем удивит детей карнавал в Евпатории
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Яркое шоу, парад колясок и усатые няни: чем удивит детей карнавал в Евпатории 

РИА Новости Крым 4 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости Крым. Администрация Евпатории выпустит специальную карту, которая станет путеводителем по Детскому карнавалу. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал глава администрации Евпатории Андрей Филонов. По его словам, праздник, посвященный Дню защиты детей и открытию курортного сезона, стартует 1 июня и продлится три дня.
"Главное мероприятие — Детский карнавал — запланировано на 1 июня, а 2-3 июня будут работать парки, скверы, аниматорские площадки. Мы предусмотрели карту фестиваля — и в электронном виде, и в печатном варианте", — уточнил он.
По словам Филонова, основные события праздника запланированы на 1 июня. В первой половине дня Шагаевский сквер (в прошлом — парк им. Ленина) превратят в большую детскую площадку. Развлекать ребят будут аниматоры. Они приготовили розыгрыши, мастер-классы и конкурсы. Главное вечернее мероприятие — большой Детский карнавал — начнется в 19.00.
"В карнавале пройдут разные колонны: колонна принцесс, принцев, колонна усатых няней — это папы, которые будут нести детей на руках (при этом обязательное условие — наличие усов у пап). Колонна трехколесных велосипедов, большая сказочная колонна. Парад колясок. Дети, которые пройдут карнавалом, рассядутся на площади, для них будут трибунные места, и будет большое представление. Секреты этого шоу я раскрывать не буду. Наша задача — подарить ребенку эмоцию, и мы постараемся это сделать", — отметил глава города.
Филонов также сообщил, что 3 июня в рамках праздника в городе откроют специализированный детский пляж, аналогов которому в Крыму нет, и детскую площадку для самых маленьких. Градоначальник выразил надежду на то, что Детский карнавал станет новой традицией курорта.
"В этом году мы закладываем основу и хотим вырастить масштабное большое всероссийское мероприятие. Я знаю, как это делается, опыт есть, команда есть, уже в этом году оно будет достаточно ярким. Хочется вырастить это в большую традицию", — подытожил он.
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