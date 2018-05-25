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Двухлетний мальчик из Москвы впал в кому на отдыхе в Португалии
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Двухлетний мальчик из Москвы впал в кому на отдыхе в Португалии 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Малыш сейчас находится в реанимации. По словам врачей, ребенок пережил клиническую смерть, мозг поврежден, прогнозы — неутешительные.
По предварительным данным, такое осложнение дал ларингит. Родители мальчика сейчас решают вопрос с перевозкой сына, его хотят доставить на лечение в Морозовскую больницу. Однако нейрохирурги советуют подождать с транспортировкой.
В Минздраве заявили, что следят за ситуацией и состоянием ребенка. В ведомстве подчеркнули, что работают над организацией транспортировки. Мальчика должны перевезти в столицу в ближайшие дни. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.
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