Двухлетний мальчик из Москвы впал в кому на отдыхе в Португалии

Малыш сейчас находится в реанимации. По словам врачей, ребенок пережил клиническую смерть, мозг поврежден, прогнозы — неутешительные.

По предварительным данным, такое осложнение дал ларингит. Родители мальчика сейчас решают вопрос с перевозкой сына, его хотят доставить на лечение в Морозовскую больницу. Однако нейрохирурги советуют подождать с транспортировкой.