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В Миассе вороны, защищая птенца, атаковали детей и взрослых
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В Миассе вороны, защищая птенца, атаковали детей и взрослых 

АиФ 26 минут назад
Фото: АиФ
Вороны в Миассе атаковали детей и взрослых на территории детского сада. сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.
ЧП произошло в детском саду № 1 по улице Академика Павлова. Около 12 часов дня поступил вызов, адресованный областным спасателям. Семейство ворон свило гнездо на дереве и вывело потомство. Из вороньего гнезда на детскую площадку выпал птенец, из-за чего вороны начали нападать на всех людей, проходящих мимо.
«По прибытию на место, спасатели подобрали птенца и вывезли его с территории детского сада в лесопарковую зону», — рассказал специалист по связям со СМИ Миасского поисково-спасательного отряда Дмитрий Головин.
Напомним, в апреле бездомные собаки напали на 8-летнего мальчика возле Михеевского рынка в Челябинске, когда он возвращался с занятий домой.
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