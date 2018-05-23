В Миассе вороны, защищая птенца, атаковали детей и взрослых

Вороны в Миассе атаковали детей и взрослых на территории детского сада. сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

ЧП произошло в детском саду № 1 по улице Академика Павлова. Около 12 часов дня поступил вызов, адресованный областным спасателям. Семейство ворон свило гнездо на дереве и вывело потомство. Из вороньего гнезда на детскую площадку выпал птенец, из-за чего вороны начали нападать на всех людей, проходящих мимо.

«По прибытию на место, спасатели подобрали птенца и вывезли его с территории детского сада в лесопарковую зону», — рассказал специалист по связям со СМИ Миасского поисково-спасательного отряда Дмитрий Головин

Напомним, в апреле бездомные собаки напали на 8-летнего мальчика возле Михеевского рынка в Челябинске, когда он возвращался с занятий домой.