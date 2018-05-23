Почему ребёнок спит с приоткрытыми глазами или открытым ртом

Вы заметили, что ребенок спит с полузакрытыми глазами и/или приоткрытым ртом? Пусть родня и знакомые утверждают, что с их грудными детьми, спавшими точно так же, не произошло ничего плохого, — это не должно усыпить вашу бдительность.

Когда сон ребенка с полуоткрытыми глазами считается нормой

То, что новорожденный, месячный или годовалый малыш спит с приоткрытыми или даже полностью открытыми глазами, чаще всего связано с незавершенностью формирования его нервной системы к моменту появления на свет. В этом случае у родителей действительно нет причин для паники — во время фаз быстрого и медленного поверхностного сна активно развивающийся мозг интенсивно трудится, вызывая насыщенные событиями сновидения. Они и заставляют спящего младенца приоткрывать или открывать глаза, хмуриться, улыбаться, резко вздрагивать и т.д. Приблизительно к 12–18 месяцам эти проявления значительно уменьшаются или полностью исчезают сами по себе.

Опасные причины сна ребенка с полу— или полностью открытыми глазами

С двух лет сон ребенка должен быть таким же, как у взрослых людей. Если после фазы поверхностной дремоты он продолжает спать с полузакрытыми глазами, не стоит откладывать визит к педиатру, поскольку это может быть признаком:

укороченных век;

лагофтальма, экзофтальма и прочих офтальмологических заболеваний;

нарушений работы нервной и/или эндокринной системы;

сомнамбулизма («лунатизма»);

поражения головного мозга;

развития онкологии.

Чем раньше будет выявлена патология, тем выше шансы на ее устранение.

Стоит ли тревожиться, если ребенок спит с приоткрытым ртом

При носовом дыхании воздух, проходя через носоглотку, увлажняется, согревается, очищается от пыли и микроорганизмов, а также воздействует на рецепторы, активизирующие кровоток и работу головного мозга. Это снижает риск простуд, респираторных и аллергических заболеваний, анемии, способствует лучшему физическому и умственному развитию ребенка. Когда ваш малыш спит с открытым ртом, тихонько подойдите к кроватке и прислушайтесь, как он дышит:

тихое равномерное сопение означает, что все нормально;

похрапывание или похрюкивание — признаки неправильного ротового дыхания.

Одной из самых распространенных причин дыхания ртом во сне у малыша является неудобная поза. Стоит подложить под голову подушечку или повернуть на бочок — и младенец начинает дышать носом. Дышать через рот ребенку приходится и в том случае, когда носовые ходы забиваются слизью. После ее удаления проблема исчезает. Эти меры не помогают? Нужно срочно обратиться к врачу: дыхание ртом во время сна может быть вызвано ОРЗ, ринитом, разрастанием аденоидов и другими заболеваниями. Если после лечения ребенок продолжает дышать ртом, нужно избавлять его от этой вредной привычки, которая может привести к:

нарушениям сна;

замедлению умственного и физического развития из-за хронической гипоксии;

неправильному развитию зубочелюстной системы, нарушению речи, гнусавости голоса;

формированию так называемого аденоидного лица (узкого, длинного, с плоскими скулами и широкой переносицей).

Быстро вернуться к носовому дыханию помогают специальные приспособления — вестибулярные пластинки или трейнеры, изготовленные из мягкого силикона. Они повышают тонус мышц, ответственных за закрывание рта, и стимулируют рефлекс смыкания губ. Будьте внимательны к своему малышу. Обращайтесь к специалистам, если при отсутствии насморка он дышит ртом или после достижения двух лет спит с полузакрытыми глазами. Помните, что от вас зависит его здоровье!