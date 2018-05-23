Мать пятерых детей из Сергача лишают родительских прав

Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

34-летняя женщина, являясь матерью 5 несовершеннолетних детей (15,13, 11,9 и 3 лет), систематически не исполняла свои родительские обязанности. Нерадивая мать злоупотребляла спиртным, бродяжничала, оставляя младших детей под присмотром старших в грязи и без еды. Работать она не пыталась, безразлично относилась к отсутствию еды, одежды и вещей для детей.

Самый младший ребенок, родившийся с врожденным заболеванием, нуждается в операции. Но ко врачам мать не обращалась. А когда ребенка госпитализировали, мать оставила ребенка попечение старшей дочери.

В настоящее время по делу проводится расследование, дети помещены в учреждения социальной защиты до решения вопроса о лишении родительских прав.