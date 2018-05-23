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Лагеря Карабудахкентского района готовы к летнему сезону
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Лагеря Карабудахкентского района готовы к летнему сезону 

Mirmol.ru 3 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Лагеря Карабудахкентского района готовы к летнему сезону22 мая врио министра финансов Республики Дагестан Юнус Саадуев вместе с главой Карабудахкентского района Махмудом Амиралиевым проверили готовность детских лагерей к летней оздоровительной кампании.
Они побывали в лагерях «Анжи-мастер» и «Аист». В ходе проверки особое внимание уделили вопросам безопасности, в особенности — пожарной. Осмотрели санитарное состояние и готовность пищеблоков обеспечить детей полноценным и вкусным питанием.
После глава района побывал в еще одном лагере — «Ласточка», где провел беседу с его работниками. Здесь построен и оборудован новый санузел, в некоторых помещениях завершаются косметические работы, оборудован процедурный кабинет.
Главой района было отмечено, что для детей будут созданы комфортные условия для летного отдыха во всех лагерях района.
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