Лагеря Карабудахкентского района готовы к летнему сезону

Лагеря Карабудахкентского района готовы к летнему сезону22 мая врио министра финансов Республики Дагестан Юнус Саадуев вместе с главой Карабудахкентского района Махмудом Амиралиевым проверили готовность детских лагерей к летней оздоровительной кампании.

Они побывали в лагерях «Анжи-мастер» и «Аист». В ходе проверки особое внимание уделили вопросам безопасности, в особенности — пожарной. Осмотрели санитарное состояние и готовность пищеблоков обеспечить детей полноценным и вкусным питанием.

После глава района побывал в еще одном лагере — «Ласточка», где провел беседу с его работниками. Здесь построен и оборудован новый санузел, в некоторых помещениях завершаются косметические работы, оборудован процедурный кабинет.

Главой района было отмечено, что для детей будут созданы комфортные условия для летного отдыха во всех лагерях района.