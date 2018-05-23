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Неподалеку от Куркина для детей социальных категорий устроят бесплатное катание на аттракционах
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Неподалеку от Куркина для детей социальных категорий устроят бесплатное катание на аттракционах 

Управа района Куркино 3 часа назад
Фото: Управа района Куркино
В парке «Северное Тушино» неподалеку от Куркина летом для детей социальных категорий организуют бесплатные развлечения на аттракционах.
Акция будет действовать для детей от 2 до 14 лет каждый вторник с июня по сентябрь с 11.00 до 17.00, кроме праздничных дней.
К льготным категориям относятся дети-сироты и инвалиды, дети из многодетных семей, находящиеся на попечении и получающие пособие по потере кормильца. Для посещения некоторых аттракционов требуется сопровождающий, его возраст должен быть не менее 18 лет.
— Для получения билета на льготное катание обязательно нужно предоставить документ, подтверждающий социальную категорию, и письменное заявление, которое оформляется в кассах аттракционов, — сообщили в пресс-службе парка.
Не допускаются к катанию лица, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, заболевания слуха, зрения, сердца, а также те, кто самостоятельно не может зайти на аттракцион и выйти с него, лица с психическими заболеваниями. (ск)
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