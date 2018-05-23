Антон Геращенко: Полиция извинится перед родителями за неправильно выбранное место для антитеррористических учений

«Полиция приносит свои извинения. Это было неправильно подобранное место для подобного рода тренировок. Я думаю, что сегодня сотрудники полиции встретятся с родителями и разъяснят свою ошибку и принесут извинения», — заявил пред журналистами канала «112 Украина» народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко

Напомним, что в Днепре в зону полицейских учений, где отрабатывались действия при атаке террористов и захвате заложников, попал детсад. На глазах у детей происходили стрельба и взрывы. Об этом ранее сообщал канал ТСН. «Родители не сдерживают возмущения, ведь об операции копов никого не предупредили, поэтому все не на шутку испугались и думали, что все происходит реально», — передавали журналисты канала.

«Это было очень страшно, непонятно, что происходит, тем более, оцеплена территория», — признается одна из воспитательниц. Детей они успокаивали, как могли.

«Захвачено здание, почему-то эвакуировали детей, никто не понимал, что дети находятся в безопасности», — добавляет заведующая детским садом Влада Литошко.

Потрясена и психолог, которая работает с малышами. По ее мнению, такие события угрожают детям непредсказуемыми последствиями.

«Может поселиться какая-то фобия. Это может быть заикание», — предупреждает Елена Серебрянская. Родители хотят жаловаться, а администрация сада уже обратилась в департамент образования.