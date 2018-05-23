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Новый детский сад с ясельными группами появится в ингушском селе Сагопши до конца года
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Новый детский сад с ясельными группами появится в ингушском селе Сагопши до конца года 

ТАСС 3 часа назад
МАГАС, 23 мая. /ТАСС/. Новый детский сад на 220 мест с ясельными группами откроется в сельском поселении Сагопши Малгобекского района Ингушетии до конца года, стоимость объекта составляет порядка 180 млн рублей, сообщила ТАСС пресс-секретарь министерства строительства республики Индира Барахоева.
"В начале марта началось строительство этого детского сада на 220 мест в Сагопшах, до конца года объект должен принять своих первых воспитанников. На строительство выделено порядка 180 млн рублей, работы идут полным ходом. В садике будут созданы все условия для воспитания и всестороннего развития детей", — сказала Барахоева.
По словам главы администрации сельского поселения Курейша Цокиева, в Сагопшах проживает порядка 15 тыс. человек. В старом детском саду, который функционирует в селе, не хватает мест.
"Старый детсад был построен еще в 1981 году, здание обветшало, и рассчитан он только на 90 детей. Мы различными ухищрениями и приспособлением помещений довели количество мест до 110, но этого все равно мало, если учитывать, что в селе проживает более 15 тыс. человек. Я сам слежу за ходом строительства, сейчас для нашего села этот детский сад имеет первостепенную необходимость, поскольку в очереди стоят около 200-300 детей. На первом этаже детского сада планируется организовать ясельные группы", — сказал Цокиев.
Ранее минобрнауки региона сообщало, что в планы на 2018 год входит строительство четырех объектов дошкольного образования на 880 мест. В течение пяти лет власти субъекта обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрасте от трех до семи лет. При этом в очереди в дошкольные образовательные организации остаются более 8 тыс. детей.
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