Новый детский сад с ясельными группами появится в ингушском селе Сагопши до конца года

МАГАС, 23 мая. / ТАСС /. Новый детский сад на 220 мест с ясельными группами откроется в сельском поселении Сагопши Малгобекского района Ингушетии до конца года, стоимость объекта составляет порядка 180 млн рублей, сообщила ТАСС пресс-секретарь министерства строительства республики Индира Барахоева.

"В начале марта началось строительство этого детского сада на 220 мест в Сагопшах, до конца года объект должен принять своих первых воспитанников. На строительство выделено порядка 180 млн рублей, работы идут полным ходом. В садике будут созданы все условия для воспитания и всестороннего развития детей", — сказала Барахоева.

По словам главы администрации сельского поселения Курейша Цокиева, в Сагопшах проживает порядка 15 тыс. человек. В старом детском саду, который функционирует в селе, не хватает мест.

"Старый детсад был построен еще в 1981 году, здание обветшало, и рассчитан он только на 90 детей. Мы различными ухищрениями и приспособлением помещений довели количество мест до 110, но этого все равно мало, если учитывать, что в селе проживает более 15 тыс. человек. Я сам слежу за ходом строительства, сейчас для нашего села этот детский сад имеет первостепенную необходимость, поскольку в очереди стоят около 200-300 детей. На первом этаже детского сада планируется организовать ясельные группы", — сказал Цокиев.