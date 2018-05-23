«ВСМПО-Ависма» выделила на «косметику» детских лагерей 5 миллионов рублей

Три базы отдыха корпорации «ВСМПО-Ависма» практически готовы началу летней оздоровительной кампании. ДОЛ «Тирус», «Олимп» и «Чайка» за четыре смены приму 1 500 детей работников ВСМПО и дочерних обществ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

"На подготовку детских оздоровительных лагерей к лету-2018 Корпорация выделила более пяти миллионов рублей. Они были направлены на косметические ремонты спальных корпусов, игровых помещений, столовой. Кроме того, обновлено асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и площадок загородных баз, проведена ревизия систем тепло— и водоснабжения, энергообеспечения. Особое внимание было уделено обеспечению противопожарной безопасности объектов детского отдыха", — отметил заместитель директора по управлению персоналом Корпорации ВСМПО-АВИСМА Константин Ильичев.

В настоящее время завершаются ремонтные работы и прием на работу педагогического персонала. Идет формирование программ познавательных и спортивных мероприятий для юных отдыхающих.