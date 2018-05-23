«Дом удивительных людей» соберет вместе семьи с особенными детьми, педагогов и волонтеров

фото Пресс-служба Правительства«Дом удивительных людей» соберет вместе семьи с особенными детьми, педагогов и волонтеров4 июня в загородном мини-отеле «Гнездо» откроется летний лагерь «Дом удивительных людей». Участие в работе лагеря примут 7 семей, в которых растут особенные дети с нарушениями слуха и зрения, а также более 20 педагогов и волонтёров.

«Дом удивительных людей» открывает принципиально новые возможности развития и реабилитации детей с множественными нарушениями. Особенному ребенку нужна помощь целого ряда специалистов, которые, как правило, работают автономно: каждый по отдельности смотрит ребенка и дает свои рекомендации. В «Доме удивительных людей» педагоги, дефектологи, психологи вместе наблюдают детей в течение двух недель, обмениваются мнениями и прогнозами, составляют индивидуальную комплексную программу развития каждого ребенка. Благодаря тесному взаимодействию специалистов разных профилей друг с другом и с родителями особенных детей появляются новые методики и программы обучения и реабилитации, которые получают широкое распространение и внедряются в практику целого ряда учреждений.

В лагере помощь специалистов получают не только особые дети, но и их родители, братья и сестры. Жизнь семьи, в которой растет ребенок-инвалид — это каждодневная борьба, без передышек и сна. Взрослые в таких семьях нуждаются в помощи психологов, физической реабилитации и элементарном отдыхе. Реабилитируют психологи. Возможность отдохнуть дают волонтеры.

«Дом удивительных людей» ставит перед собой две задачи. Первая — стать катализатором изменений к лучшему в жизни семей, где растут дети-инвалиды с нарушениями слуха и зрения, которых большинство педагогов считают необучаемыми. Вторая — изменить отношение к инвалидам со стороны окружающих, дать возможность увидеть, что особенный ребенок в семье — это не так уж и страшно, а помогать таким семьям — это нормально.

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Проект работает на территории Нижегородской области с 2016 года.

В 2017 году «Дом удивительных людей» получил грант Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области и фонда «Наше будущее».

Подробная информация о проекте на сайте http://udludom.ru/

Место проведения лагеря: мини-отель «Гнездо» Нижегородская область, с. Шава, ул. Альпийская, 52.

Время проведения: 4-16 июня

Контактное лицо: Кремнева Юлия Владимировна, телефон +7 920 291 38 70