Около 70 тыс. детей планирует летом перевезти ФПК на специальных поездах между Москвой, Анапой и Адлером

Около 70 тыс. детей планирует перевезти московский филиал Федеральной пассажирской компании (ФПК) на 12 специальных «детских» поездах между Москвой, Анапой и Адлером летом 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«Московский филиала АО «ФПК» полностью готов к перевозкам детей в составе организованных групп в летний сезон 2018 г. Для плановых перевозок организованных групп детей, включая перевозку детей из регионов — Калуги, Тулы, Рязани, Орла принято 59 заявок на 154 тыс. 147 мест в пассажирских поездах, что на 36% больше чем в 2017 г. Перевозка детей запланирована как в предусмотренных графиком поездах, так и в специальных «детских» составах. Филиал сформировал 12 составов «детских» поездов, которые будут курсировать в южном направлении между Москвой, Анапой и Адлером, и, как планируется, перевезут около 70 тыс. детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее востребованными направлениями на курорты Северного Кавказа остаются маршруты до станций: «Анапа», «Горячий Ключ», «Туапсе», «Лазаревская» и «Сочи».

«В направлении Черноморского побережья и для перевозки организованных групп детей используются вагоны, оборудованные экологически чистыми туалетными комплексами и установками кондиционирования воздуха. Детей в пути сопровождают лучшие поездные бригады, которые проходят специальное обучение и отбор», — подчеркивается в сообщении.