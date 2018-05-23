Около 70 тыс. детей планирует летом перевезти ФПК на специальных поездах между Москвой, Анапой и Адлером 

Около 70 тыс. детей планирует перевезти московский филиал Федеральной пассажирской компании (ФПК) на 12 специальных «детских» поездах между Москвой, Анапой и Адлером летом 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
«Московский филиала АО «ФПК» полностью готов к перевозкам детей в составе организованных групп в летний сезон 2018 г. Для плановых перевозок организованных групп детей, включая перевозку детей из регионов — Калуги, Тулы, Рязани, Орла принято 59 заявок на 154 тыс. 147 мест в пассажирских поездах, что на 36% больше чем в 2017 г. Перевозка детей запланирована как в предусмотренных графиком поездах, так и в специальных «детских» составах. Филиал сформировал 12 составов «детских» поездов, которые будут курсировать в южном направлении между Москвой, Анапой и Адлером, и, как планируется, перевезут около 70 тыс. детей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что наиболее востребованными направлениями на курорты Северного Кавказа остаются маршруты до станций: «Анапа», «Горячий Ключ», «Туапсе», «Лазаревская» и «Сочи».
«В направлении Черноморского побережья и для перевозки организованных групп детей используются вагоны, оборудованные экологически чистыми туалетными комплексами и установками кондиционирования воздуха. Детей в пути сопровождают лучшие поездные бригады, которые проходят специальное обучение и отбор», — подчеркивается в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что ОАО «РЖД» уже третий год подряд предоставляет скидку в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа. Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период — с 1 сентября по 31 мая. Таким образом, школьники могут воспользоваться 50% скидкой в течение всего календарного года. Компенсацию выпадающих доходов от предоставления данных льгот ОАО «РЖД» обеспечит за счет собственных ресурсов. Льгота распространяется на проезд в плацкартных, общих вагонах, вагонах с местами для сидения поездов дальнего следования категорий «скорый» и «пассажирский», курсирующих во внутригосударственном сообщении, вагонах второго и третьего класса мотор-вагонного подвижного состава.