Дети решили искупаться в котловане в Краснодаре. Видео

Интересную картину наблюдали местные жители на улице Тургенева в Краснодаре. Там проходит капремонт. В котловане, наполненном водой после обильных дождей, плескались дети. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».

Очевидцы тут же принялись снимать происходящее на телефон. На кадрах видно, как дети веселятся в водной яме: кто-то заходит по пояс в воду, а кто-то разделся и плавает. Неясно, почему стройплощадка не охраняется.

Капитальный ремонт на улице Тургенева начался в октябре 2017 года. Завершить работы планируют этой осенью.

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