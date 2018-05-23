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Дети посадят кедры в Измайлове
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Дети посадят кедры в Измайлове 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В Лесной школе Измайловского лесопарка начал действовать детский кружок «Кедрик».
В рамках ежегодных летних занятий в Лесной школы в природно-историческом парке «Измайлово» с 15 мая дополнительно открылся детский кружок «Кедрик». АНО «Кедровая тропа» совместно с ГПБУ «Мосприрода» стали организаторами проекта.
Детям, которые будут заниматься в кружке, предстоит самостоятельно посадить кедровые орешки, кедровые сеянцы и кедровые саженцы, а также различные травы и огородные культуры. Далее в течение всего лета они будут наблюдать за их ростом и развитием, ухаживать за ними.
Бесплатные занятия кружка «Кедрик» для детей от пяти до десяти лет будут проходить по 15 сентября дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Начало — в 11 часов. Практические занятия кружка состоятся на базе Измайловского питомника, расположенного на территории Измайловского лесопарка.
Записаться в кружок можно по почте: ecopros.izm@gmail.com или по телефону: 8 (499)
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