С детским садом расстались измайловские дошколята

В дошкольных группах школ района Измайлово состоялись выпускные утренники.

Так, на прошлой неделе у воспитанников дошкольных групп Измайловской школы №444 прошли первые в их жизни выпускные балы. Будущие первоклассники прощались со своим детским садом, воспитателями, с беззаботным детством. Теперь их ждет увлекательный путь ученичества длиной в одиннадцать лет. В течение этого времени каждый раскроет для себя секреты математики, языкознания и естественных наук; найдет увлечение по душе, будь то спорт или искусство; конечно же, обретет настоящих друзей.

Праздник в стенах детсада прошел весело и ярко, воспитатели пожелали будущим первоклассникам успехов и не забывать родной детский сад.