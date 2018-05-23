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С детским садом расстались измайловские дошколята
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С детским садом расстались измайловские дошколята 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В дошкольных группах школ района Измайлово состоялись выпускные утренники.
Так, на прошлой неделе у воспитанников дошкольных групп Измайловской школы №444 прошли первые в их жизни выпускные балы. Будущие первоклассники прощались со своим детским садом, воспитателями, с беззаботным детством. Теперь их ждет увлекательный путь ученичества длиной в одиннадцать лет. В течение этого времени каждый раскроет для себя секреты математики, языкознания и естественных наук; найдет увлечение по душе, будь то спорт или искусство; конечно же, обретет настоящих друзей.
Праздник в стенах детсада прошел весело и ярко, воспитатели пожелали будущим первоклассникам успехов и не забывать родной детский сад.
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