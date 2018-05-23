В библиотеке на Саратовской с детьми обсудили проблемы экологии

Встреча «Экология глазами детей» состоялась в библиотеке №114, которая находится на улице Саратовской в районе Текстильщики. Об этом рассказал представитель учреждения культуры.

— Развивать экологическую ответственность нужно с самого маленького возраста. Человек должен осознавать, что, срывая цветок, он причиняет ему боль, а бросая мусор на улице, он загрязняет свой дом. Читатели нашей библиотеки выразили свои мысли и чувства, воплотив их на бумаге. В своих рисунках гости показали видение природы и отношение к ней, — пояснил сотрудник библиотеки.

Напомним, что библиотека №114 находится по адресу улица Саратовская, 18/10. (мю)