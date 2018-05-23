Ещё
В библиотеке на Саратовской с детьми обсудили проблемы экологии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

В библиотеке на Саратовской с детьми обсудили проблемы экологии 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: Управа района Текстильщики
Встреча «Экология глазами детей» состоялась в библиотеке №114, которая находится на улице Саратовской в районе Текстильщики. Об этом рассказал представитель учреждения культуры.
— Развивать экологическую ответственность нужно с самого маленького возраста. Человек должен осознавать, что, срывая цветок, он причиняет ему боль, а бросая мусор на улице, он загрязняет свой дом. Читатели нашей библиотеки выразили свои мысли и чувства, воплотив их на бумаге. В своих рисунках гости показали видение природы и отношение к ней, — пояснил сотрудник библиотеки.
Напомним, что библиотека №114 находится по адресу улица Саратовская, 18/10. (мю)
Управа района Текстильщики: последние новости
Школьники из Текстильщиков посетили спектакль «Тимур и его команда» В Московском экономическом институте состоялся день открытых дверей В Текстильщиках расскажут о ручной гравировке в современном искусстве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?86
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Что скрывает смерть Листьева130
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение