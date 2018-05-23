Соколята преподнесли участникам Великой Отечественной войны праздничный концерт

В детском отделении №2566 школы №429 состоялся праздничный концерт.

В зале детского сада прозвучали стихи о силе русских людей, о гусарах и полководцах, о солдатах, о верности подчиненных и о Родине. Детские коллективы исполнили для участников Великой Отечественной войны такие танцевальные композиции, как «Тачанка», «Прощание славянки», «Дети войны», «Богатыри», прозвучали несколько военных песен. Педагоги учреждения исполнили песню «Офицеры». В завершение праздника состоялось вручение цветов и чаепитие.

Ольга Тихонова, замдиректора по дошкольному образованию детского отделения № 2566, депутат МО Соколиная гора, рассказала, что в подготовке праздничного мероприятия приняли участие сотрудники управы района, представители Совета ветеранов Соколиной горы и педагоги отделения школы №429 «Соколиная гора».