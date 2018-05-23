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Cемейный фестиваль «Дети-фест»
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Cемейный фестиваль «Дети-фест» 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
2 июня с 12.00 до 20.00 в Культурном центре «Вдохновение» пройдет семейный фестиваль «Дети-фест», на котором можно будет попробовать полезные сладости, научиться рисовать, танцевать и играть на ударных инструментах, узнать секреты правильно питания и провести время за просмотром «вкусных» фильмов и мультфильмов.
Специально ко Дню защиты детей будут подготовлены яркие зоны Фестиваля для детей и их родителей. Любителей музыки ждет мастер-класс по игре на ударных инструментах, на котором можно познакомиться с перкуссионными инструментами и техниками, освоить «азбуку» перкуссиониста: ритм, тоны и приемы звукоизвлечения.
Для приверженцев здорового образа жизни, которые следят за своим питанием, заработает маркет полезной еды, где будут представлены торты, конфеты, орехи, пастила, мед и шоколад. А о секретах правильного питания можно узнать на специальном лектории о здоровом образе жизни.
Приобщиться к искусству кино детям и взрослым поможет «Семейный кинолекторий», темой которого на этот раз станут конечно, сладости! Всей семьей гости посмотрят отрывки из фильмов и мультфильмов о сладостях: «Шоколад», «Чарли и шоколадная фабрика», «Карлсон» и многих других.
Редакция CHIPS journal рекомендует перед посещением детских мест и мероприятий уточнять по телефону часы работы, расписание и стоимость.
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