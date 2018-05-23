Финал конкурса «Созвездие» для детей-сирот прошел в Екатеринбурге

Финал регионального этапа всероссийского конкурса «Созвездие» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоялся в Екатеринбурге. На концерте были представлены десять номеров ребят из Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Асбеста, Екатеринбурга, Североуральска и других городов. Мероприятие организовано министерством социальной политики Свердловской области.

«Второй год в России проходит конкурс «Созвездие». В прошлом году ребята из Свердловской области заняли втрое место на федеральном этапе, сегодня мы также желаем детям — победителям регионального этапа больших успехов. Сегодняшний концерт — это труд многих людей: режиссеров, хореографов, представителей социально-реабилитационных центров и, конечно, самих ребят», — сказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов

В январе-марте в городах Свердловской области состоялись отборочные туры, по результатам которых были отобраны заявки на участие детей в региональном этапе конкурса «Созвездие».

10 творческих коллективов (всего 50 детей в возрасте от 10 до 17 лет) приняли участие в четырехдневном выездном мероприятии с 23 по 26 апреля, в течение которого с детьми работали профессиональные хореографы, вокалисты, режиссеры-постановщики, психологи. Для детей проводились тренинги на сплочение коллектива, раскрепощение, мастер-классы по актерскому и сценическому мастерству.

В финальном мероприятии конкурса «Созвездие» приняло участие более 350 человек, в том числе воспитанники организаций для детей-сирот, представители замещающих семей, граждане, обучающиеся в школах приемных родителей, представители некоммерческих и благотворительных организаций, представители бизнес-сообщества, исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

«Очень важно, что, участвуя в конкурсе, ребята заводят знакомства, находят друзей, поддерживают свой интерес к творчеству, находят пути развития своей личности», — отметил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков

В голосовании за лучший творческий коллектив смогут поучаствовать не только лица, присутствующие на Гала-концерте. Видеосюжеты с выступлениями ребят будут размещены на интернет-портале регионального оператора государственного банка данных детях, оставшихся без попечения родителей, Свердловской области: http://deti.egov66.ru/. Каждый желающий сможет посмотреть выступления ребят и отдать свой голос за понравившийся коллектив.

Победитель регионального конкура «Созвездие» будет представлять Свердловскую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса творчества детей-воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Созвездие», которое состоится осенью 2018 года в Москве.

Напомним, Министерством социальной политики ведется большая работа, направленная на сокращение социального сиротства, семейного и детского неблагополучия, активизацию семейного устройства детей, утративших родительское попечение.

За последние годы, число детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, Свердловской области сократилось на 71%. Из общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства более 90% детей, воспитываются в семьях граждан.