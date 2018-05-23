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В Волгограде состоится выставка детских работ, посвященных футболу
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В Волгограде состоится выставка детских работ, посвященных футболу 

АиФ Волгоград 55 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
25 мая в Детской художественной школе №1 откроется выставка, посвященная проведению в Волгограде Чемпионата мира футболу.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, в ней будут участвовать воспитанники художественной школы и муниципальных школ искусств. Свои работы представят дети от 5 до 17 лет.
Посетители увидят около 60 станковых композиций и плакатов на футбольную тему, выполненных в разных техниках.
Открытие выставки состоится 25 мая в 16:00. Экспозиция будет работать до 16 июля ежедневно, кроме понедельника, с 09:00 до 18:30
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