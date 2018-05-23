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2 июня зеленоградский роддом проведет экскурсии, лекции и детский праздник
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2 июня зеленоградский роддом проведет экскурсии, лекции и детский праздник 

Савелки 54 минуты назад
Фото: Савелки
Родильный дом на улице Александровка приглашает всех зеленоградцев на праздничную программу, посвященную Дню защиты детей.
Мероприятие начнется 2 июня в 10.00. По традиции, пройдут экскурсии по акушерскому корпусу. Экскурсоводы не только покажут гостям, где и как принимают роды, но и представят новое послеродовое отделение повышенной комфортности.
Для беременных женщин будет организовано ультразвуковое исследование, записаться на которое можно уже сейчас по телефону роддома.
Заместитель главного врача ГКБ им. М. П. Кончаловского по акушерско-гинекологической помощи Э. А. Вартанян и заведующая филиалом «Родильный дом» Н. А. Габитова ответят на все вопросы гостей.
Состоятся также две лекции для будущих родителей: «Позитивный настрой на роды» и «Мягкая адаптация новорожденного. Что нужно знать про малыша?».
Для маленьких посетителей роддома, их мам и пап в холле гинекологического корпуса в 11.00 пройдет детский праздник «Солнышко в ладошках». Организаторы обещают игры, веселую музыку, танцы, конкурс рисунка на асфальте, специальную программу «Что делать, если ты потерялся» и увлекательное научное шоу.
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