Семейные ужасы: от сна к реальности

Недавно мне рассказали сон, который слабонервным и мнительным просьба не читать. Однако его трактовка, которую я собираюсь предложить, далека от содержательного ужаса.

«Мой муж сказал мне, что мы должны убить нашего маленькаго ребенка. Привел доводы, но я их не помню. Ребенку решили дать яд. Чтобы убедиться, что ребенок умрет без мучений, мы убили чужого малыша, положили в простой гроб и похоронили.

Я думала, что у меня будет время отговорить мужа или спрятать ребенка, но вдруг увидела у него в руках маленький и очень красивый гроб и поняла, что он уже его убил».

Есть три версии трактовки, которые можно предложить сновидице на выбор.

Первая, наиболее очевидная. Речь идет о конфликте реальном, переговорах по поводу жизни и смерти ребенка. Возможно, речь об аборте. О том, быть или не быть беременности. Может, если в жизни сновидицы такого переживания не было, то во сне она видит конфликт расширенной семьи, к которой имеет доступ. Возможно, это ее интуитивные знание о ее собственной жизни/не жизни, о которой вели переговоры ее родители. Или это конфликт кого-то еще в роду, к которому она имеет интуитивный доступ.

Вторая версия связана с тем, что внутренние родители хотят заткнуть ее ребенка. Своими догмами, моралью душат ее живую, спонтанную часть. Этот конфликт известен многим, прошедшим через строгое воспитание и сложную систему запретов, наказаний, когда они были детьми, подростками, юношами.

Третья версия, на мой взгляд, самая загадочная. Карл Юнг говорил о том, что в процессе взросления наши мягкие, инфантильные части души должны отмереть, а точнее, закрепиться. Наша мягкотелость, рыхлость, зависимость, жизнь в детских иллюзиях должны уступить место решительности, ответственности, умению совершать поступки и выдерживать последствия этих поступков.

Возможно, несмотря на хоррор по содержанию, сон сновидицы как раз о том, что мягкие части ее души отмирают, уступая место зрелым и взрослым частям. Все это происходит в результате значимых кризисов и переосмыслений себя на жизненном пути. Оставим сновидицу с выбором, какая из версий ей больше по душе.

А что снится вам?

Примеры ваших сновидений присылайте на почту: info@womanhit.ru. Кстати, сны гораздо легче растолковать, если в письме в редакцию вы напишете предшествующие жизненные обстоятельства, но самое главное — чувства и мысли в момент пробуждения от этого сновидения.

Мария Дьячкова, психолог, семейный терапевт и ведущая тренингов личностного роста Тренинг-центра Марика Хазина