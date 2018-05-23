Акцию «Живи и помни» провели в одном из детских садов Некрасовки

В связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне воспитанники групп № 3 и № 11 дошкольного отделения школы № 1366 района Некрасовка, совместно с учителем-логопедом Еленой Костюковой , провели акцию «Живи и помни».

— Детьми были выполнены рисунки на тему 9 Мая, которые затем в качестве поздравительных открыток они вместе с родителями развесели на дверях подъездов своих домов, — заявил представитель учреждения.

Таким образом, дошкольники поздравили ветеранов и напомнили всем о важности этой даты. (вт)