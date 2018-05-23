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Акцию «Живи и помни» провели в одном из детских садов Некрасовки
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Акцию «Живи и помни» провели в одном из детских садов Некрасовки 

Управа района Некрасовка 43 минуты назад
Фото: Управа района Некрасовка
В связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне воспитанники групп № 3 и № 11 дошкольного отделения школы № 1366 района Некрасовка, совместно с учителем-логопедом Еленой Костюковой, провели акцию «Живи и помни».
— Детьми были выполнены рисунки на тему 9 Мая, которые затем в качестве поздравительных открыток они вместе с родителями развесели на дверях подъездов своих домов, — заявил представитель учреждения.
Таким образом, дошкольники поздравили ветеранов и напомнили всем о важности этой даты. (вт)
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