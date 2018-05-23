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Детей из Печатников обучили необычной технике рисования
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Детей из Печатников обучили необычной технике рисования 

Управа района Печатники города Москвы 35 минут назад
Воспитатель средней группы №3 «Радуга» школы №1256, расположенной на территории района Печатники, познакомила воспитанников с новой нетрадиционной техникой рисования «Рисуем вилкой». Информация об этом появилась на официальном портале образовательного учреждения.
«Оригинальная техника рисования позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции, раскрывает возможность использования хорошо известных им предметов в качестве художественных материалов. Работа над созданием рисунков не является сложной, поэтому дети с удовольствием ее выполняют, приобретая навыки работы с разными материалами и знакомясь с живописью, — говорится в сообщении.
Напомним, школа №1256 находится по адресу: улица Полбина, дом 44. (то)
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