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Сделать лето ярким поможет школа
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Сделать лето ярким поможет школа 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В четверг, 24 мая, в Москве открывается запись на программу летнего отдыха для детей «Московская смена».
Рассказываем, что это за проект и как в нем поучаствовать.
Как выбрать
Прежде чем записать ребенка, нужно определиться с направлением. В этом году их три. Образовательное пройдет на базе школ, социальное реализуют учреждения соцзащиты, физкультурно-оздоровительное — спортивные школы. В рамках образовательной смены ребята смогут подтянуть знания по школьным предметам, на спортивной — позанимаются спортом. На социальной смене с ребятами по необходимости будут работать педагоги и психологи.
Собираем документы
Если вы решили записать ребенка в учреждение, куда он уже ходил, нужно только отнести туда заявление. Если же вы выбрали другой центр дневного пребывания, захватите с собой документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении, медицинскую справку 079/У и полис ОМС.
Что входит в программу
Центры будут работать с 9 до 19 часов. Организовано трехразовое питание детей. Запланировано посещение музеев, театров, спортивных объектов.
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