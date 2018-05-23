Сделать лето ярким поможет школа

В четверг, 24 мая, в Москве открывается запись на программу летнего отдыха для детей «Московская смена».

Рассказываем, что это за проект и как в нем поучаствовать.

Как выбрать

Прежде чем записать ребенка, нужно определиться с направлением. В этом году их три. Образовательное пройдет на базе школ, социальное реализуют учреждения соцзащиты, физкультурно-оздоровительное — спортивные школы. В рамках образовательной смены ребята смогут подтянуть знания по школьным предметам, на спортивной — позанимаются спортом. На социальной смене с ребятами по необходимости будут работать педагоги и психологи.

Собираем документы

Если вы решили записать ребенка в учреждение, куда он уже ходил, нужно только отнести туда заявление. Если же вы выбрали другой центр дневного пребывания, захватите с собой документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении, медицинскую справку 079/У и полис ОМС.

Что входит в программу

Центры будут работать с 9 до 19 часов. Организовано трехразовое питание детей. Запланировано посещение музеев, театров, спортивных объектов.

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