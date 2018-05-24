В волгоградском театре кукол пройдёт благотворительная акция

Благотворительная акция «Вера. Надежда. Любовь», посвящённая Международному дню защиты детей, состоится в Волгоградском театре кукол 1 июня.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, зрители увидят спектакль «Бременские музыканты», созданный актерами-любителями с инвалидностью. Это будет уже пятая постановка театральной студии «Тёплые артисты», но впервые музыкальная, в которой все поют и танцуют. В акции будут участвовать подопечные Благотворительного фонда «Дети в беде», психолого-педагогического центра, Общества помощи детям имени Выготского, многодетные семьи Дзержинского района. В этот день посетители смогут посмотреть выставку рисунков из коллекции детской художественной галереи «Спорт — это жизнь», а также пообщаться с артистами театра кукол.