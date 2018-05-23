В ФРГ начали штрафовать родителей, чьи дети прогуливают школу ради отдыха

В аэропортах некоторых городов Германии полиция начала штрафовать родителей, чьи дети прогуливают школу из-за совместных путешествий. Логика такая: школьное образование обязательное и пропускать уроки без уважительной причины нельзя.

По некоторым данным штрафы могут заплатить уже более 20 семей, которые вместе с детьми собирались на отдых. Почему во время учебного времени? Причина банальная: родители выбирают более дешевые билеты.

В России похожая ситуация. В разгар учебных четвертей дети все же редко пропускают уроки ради отдыха, но есть семьи, которые уезжают на отдых в самом конце августа или даже в начале сентября, так как туры в это время значительно дешевле, чем в разгар каникул. Да и билеты проще купить.

Есть семьи, которые уезжают, как только дети получают итоговые оценки. А после этого, как правило, до окончания учебного года остается еще 3-4 дня или неделя.

Школьная администрация смотрит на это с пониманием. Были даже предложения сдвинуть начало учебного года, чтобы все успевали отдохнуть и вернуться домой.