26 мая состоится благотворительная акция для детей с ограниченными возможностями

Об этом сегодня сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин

«Совет молодых специалистов Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы инициировал проведение ежегодной благотворительной акции, для работников стройкомплекса столицы, имеющих детей с ограниченными возможностями в возрасте от 5 до 14 лет. Ребят ожидают мастер-классы и вручение подарков», — говорит Сергей Лёвкин.

Программой предусмотрены игры и мастер-классы «Путешествие во времени», на которых дети смогут окунуться в атмосферу разных эпох и открыть для себя много нового. Также их ждет шоу-программа, викторины и работа интерактивных площадок.

В детском празднике запланировано участие около 500 человек, в числе которых дети, родители, организаторы и волонтеры.

Мероприятие пройдет 26 мая 2018 года с 11:00 до 16:00 по адресу: Ореховый бульвар, д. 22 (ГБПОУ «Образовательный комплекс градостроительства „Столица“).

Организаторы акции: Совет молодых специалистов Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы и Департамент градостроительной политики города Москвы.