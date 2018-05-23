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Рядом с Савеловским откроют театральный лагерь
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Рядом с Савеловским откроют театральный лагерь 

Управа района Савеловский города Москвы 5 минут назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
При Центре драматургии и режиссуры в САО организуют творческий лагерь для детей от восьми лет. Он будет работать с 18 по 23 июня. Об этом сообщила пресс-секретарь ЦДР Алла Шуленина.
— Юных жителей САО ждет неделя интенсивных мастер-классов и лекций, в течение которой они совершат увлекательное путешествие в мир театрального искусства, — отметила Шуленина. — Также будут организованы просмотры спектаклей.
Театр превратят в репетиционный зал, где дети смогут опробовать на себе техники актерских упражнений, узнать об основах теневого театра и театра кукол, открыть в себе будущих танцоров на занятиях с хореографом и освоить азы музыкального мастерства. Площадка будет открыта 18, 19, 20, 21 и 22 июня с 11.00 до 18.00, а 23 июня — с 12.00 до 13.30.
Телефон для справок: 8 (909) 647-02-36.
ЦДР расположен по адресу Беговая, 5. (мю)
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