Дети в рамках «Московской смены» изучат «Универсальный код безопасности»

В Москве школьникам — участникам летней программы «Московская смена» предложат занятия по программе «Универсальный код безопасности», направленной на профилактику травматизма и формирование культуры собственной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

В ходе заседания Антинаркотической комиссии в Москве принято решение организовать в летних городских и выездных лагерях столицы профилактические мероприятия антинаркотической направленности с привлечением педагогов, психологов, наркологов, психиатров, а также представителей правоохранительных органов . Также будет обеспечен контроль за деятельностью учреждений, организующих массовый досуг молодежи, на предмет выявления и пресечения фактов незаконного оборота наркотиков.

«Порядка 7 тысяч детей (6993 ребенка) примет участие в сменах городского детского отдыха «Московская смена-2018». В целях формирования у детей привычки защищать себя в любой ситуации направлением «Московской смены» 2018 года определена программа «Универсальный код безопасности». Данная программа представляет из себя курс интерактивных занятий, цель которых — профилактика травматизма и формирование у детей культуры собственной безопасности», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в детской оздоровительной кампании 2018 года в каждой из программ детского отдыха будет организован комплекс мероприятий, направленных на профилактику негативных проявлений среди несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социальной опасном положении, детей с инвалидностью.

«Во все программы детского отдыха интегрированы обязательные мероприятия по профилактике и предотвращению потребления табака, алкоголя, наркотиков, мероприятия, направленные на профилактику СПИДа и ВИЧ-инфекции», — добавляется в сообщении.