Работает горячая линия по организации питания детей в школах Карелии

Звонить в Роспотребнадзор можно до 25 мая.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия до 25 мая проводит «горячую линию» по вопросам организации питания детей и подростков в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.

Звонки от жителей республики принимаются в рабочие дни по телефону 8 800-200-29-28 (звонки бесплатные) в период с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин, с перерывом с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин.