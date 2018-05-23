Ещё
Работает горячая линия по организации питания детей в школах Карелии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Работает горячая линия по организации питания детей в школах Карелии 

Карельские вести 3 часа назад
Звонить в Роспотребнадзор можно до 25 мая.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия до 25 мая проводит «горячую линию» по вопросам организации питания детей и подростков в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.
Звонки от жителей республики принимаются в рабочие дни по телефону 8 800-200-29-28 (звонки бесплатные) в период с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин, с перерывом с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
В Лахденпохья с понедельника будут закрыты детские сады Роспотребнадзор примет жалобы на качество школьного питания В Петрозаводске ребенка везли в детский сад с грубым нарушением ПДД
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?114
Климова объяснила свой провал в шоу «Голос»2
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение