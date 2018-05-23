Открытый показ занятия по плаванию провели в детском саду на Велозаводской

В отделении дошкольного образования «Солнышко» школы № 1274 имени Владимира Маяковского 14 мая прошел открытый показ занятия по плаванию. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Воспитанники вместе с педагогом отправились в увлекательное путешествие в мир игры, фантазии, здоровья, где дети продемонстрировали владение техникой плавания способом кроль на груди на задержке дыхания, кроль на спине, выполняли различные игровые упражнения (водолазы, звезда на груди и на спине, поплавок), провели небольшие соревнования по двойкам. Дети сражались за первое место, однако, на этот раз, победу одержала дружба, — отметили в администрации.

В заключительной части занятия дети играли в игру «Собери игрушки», где по сигналу на скорость собирали их со дна бассейна и занимались свободным плаванием, а как вознаграждение за старания в конце занятия все дети получили медали. (то)