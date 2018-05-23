Ещё
Малыши из Войковского показали таланты на выпускном утреннике
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Малыши из Войковского показали таланты на выпускном утреннике 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
В школе № 717, расположенной на улице Космодемьянских, состоялся выпускной бал «До свидания, детский сад!». Подробности сообщили устроители праздника.
— Выпускной утренник в детском саду — это самый трогательный, самый незабываемый из всех праздников. Это расставание, грусть, добрые напутствия… — сказал сотрудник школы. — Без пяти минут школьники показали для гостей незабываемое представление, вместе с воспитателями подготовили насыщенный песенный и танцевальный репертуар.
Как отметили в администрации образовательного учреждения, песни в исполнении ребят звучали торжественно, танцы были яркими, а стихи добрыми. Родители малышей от всей души поблагодарили сотрудников детского сада. (ео)
Управа района Войковский: последние новости
Дети из Войковского виртуально побывали на местах сражений Великой Отечественной войны Юные артисты дали отчетный концерт на Ленинградке Маленькие книголюбы собрались на улице Космонавта Волкова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?114
Климова объяснила свой провал в шоу «Голос»2
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение