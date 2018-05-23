Малыши из Войковского показали таланты на выпускном утреннике

В школе № 717, расположенной на улице Космодемьянских, состоялся выпускной бал «До свидания, детский сад!». Подробности сообщили устроители праздника.

— Выпускной утренник в детском саду — это самый трогательный, самый незабываемый из всех праздников. Это расставание, грусть, добрые напутствия… — сказал сотрудник школы. — Без пяти минут школьники показали для гостей незабываемое представление, вместе с воспитателями подготовили насыщенный песенный и танцевальный репертуар.

Как отметили в администрации образовательного учреждения, песни в исполнении ребят звучали торжественно, танцы были яркими, а стихи добрыми. Родители малышей от всей души поблагодарили сотрудников детского сада. (ео)