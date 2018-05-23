Летом в Оренбуржье будут работать более тысячи лагерей

В Оренбуржье этим етом будут работать 1130 детских лагерей, сообщает пресс-служба правительства региона. Во всех детских учреждениях ведутся работы: косметические ремонты и противоклещевая обработка территории.

Специалисты надзорных органов уже провели проверку 12 оздоровительных организаций, планирующих работу в летний период. Также для оказания методической помощи руководителям лагерей специалисты министерства социального развития области выезжали в оздоровительные организации.

Всего с 14 по 28 мая проверят 25 лагерей.

В настоящее время выполнено 96,5% предписаний. До начала заезда все нарушения устранят.