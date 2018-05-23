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Летом в Оренбуржье будут работать более тысячи лагерей
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Летом в Оренбуржье будут работать более тысячи лагерей 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Оренбуржье этим етом будут работать 1130 детских лагерей, сообщает пресс-служба правительства региона. Во всех детских учреждениях ведутся работы: косметические ремонты и противоклещевая обработка территории.
Специалисты надзорных органов уже провели проверку 12 оздоровительных организаций, планирующих работу в летний период. Также для оказания методической помощи руководителям лагерей специалисты министерства социального развития области выезжали в оздоровительные организации.
Всего с 14 по 28 мая проверят 25 лагерей.
В настоящее время выполнено 96,5% предписаний. До начала заезда все нарушения устранят.
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