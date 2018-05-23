В СВАО пройдут соревнования спортивных семей

Третий этап спартакиады «Всей семьей за здоровьем» под названием «Туристический слет» состоится 27 мая, сообщили в центре физической культуры и спорта СВАО.

Так уточнили, что участниками спартакиады станут команды из трёх человек — мамы, папы и ребёнка. При этом возраст юных участников должен попадать в одну из четырех категорий: 4–6 лет, 7–8 лет, 9–10 лет или 11–12 лет Регистрация участников начнется в 10.30. Сбор — в физкультурно-оздоровительном комплексе «Яуза» по адресу Олонецкий проезд, 5. (иб)