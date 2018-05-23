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Библиотека № 178 приняла участие в мероприятии детского города мастеров «Мастерславль»
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Библиотека № 178 приняла участие в мероприятии детского города мастеров «Мастерславль» 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
На днях, 19 мая, в Детском городе мастеров «Мастерславль» самые активные участники проекта детских библиотек «Время волшебных сказок», реализованного во время Библионочи-2018, представляли свои «сказочные» книги.
В мероприятии приняла участие и наша детская библиотека № 178 — культурный центр им. Агнии Барто, а прекрасную экологическую научно-фантастическую сказку, придуманную юными читателями, представляла София Селюк.
Почитать сказку, сочиненную читателями библиотеки, вы можете по ссылке: https://www.facebook.com/bibliotekabarto/posts/2081970148711476
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