Библиотека № 178 приняла участие в мероприятии детского города мастеров «Мастерславль»

На днях, 19 мая, в Детском городе мастеров «Мастерславль» самые активные участники проекта детских библиотек «Время волшебных сказок», реализованного во время Библионочи-2018, представляли свои «сказочные» книги.

В мероприятии приняла участие и наша детская библиотека № 178 — культурный центр им. Агнии Барто, а прекрасную экологическую научно-фантастическую сказку, придуманную юными читателями, представляла София Селюк.

Почитать сказку, сочиненную читателями библиотеки, вы можете по ссылке: https://www.facebook.com/bibliotekabarto/posts/2081970148711476