Ещё
Готовность учебных заведений к открытию летних лагерей проверяют в Вологде
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Готовность учебных заведений к открытию летних лагерей проверяют в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Учебные заведения, где будут открыты лагеря дневного пребывания, проверяют специалисты Управления образования Вологды, сотрудники УМВД, отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Сегодня проверки прошли в 10 учреждениях образования. Обойти все лагеря необходимо в течение 5 дней.
Прежде всего, должны соблюдаться требования пожарной безопасности и санитарных норм. Также ревизоры проверяют исправность сигнализаций и «тревожных» кнопок, оснащение медицинского кабинета и состояние пищеблока.
«Замечания были незначительные, но их устранили в ходе приемки. До 29 мая нужно проверить еще 30 учреждений образования. А в конце июня мы выйдем в детские сады, на базе шести из них будут открыты лагеря для малышей», — рассказала специалист Управления образования Вологды Елена Рассветалова.
В детском лагере «Страна Фантазия», который отроется на базе Дворца творчества детей и молодежи, ждут 78 воспитанников. Смена «Планета фиксиков» откроется там с 29 мая. Ребята будут не только участвовать в творческих мастерских и концертах, но и посещать бассейн, кинотеатр, музеи.
«На базе ДТДиМ каждый год открывается лагерь дневного пребывания. В этот раз мы решили, что это будет «Планета фиксиков», потому что это любимые герои детей. В этом году будет и образовательная программа для ребят. Так, к нам приедет планетарий, запланировано посещение экзотариума. Много будет и творческих программ», — рассказала начальник лагеря Ольга Коврижкина.
Всего в этом году откроется 50 лагерей дневного пребывания на базе 40 учреждений. В школах расположатся 37 лагерей, еще 13 — на базе трех учреждений допобразования и их структурных подразделений.
Вологда.рф: последние новости
Иллюзия безопасности. О москитной сетке как угрозе для малышей рассказывают взрослым подростки 100 часов на посту сантехника отработает вологжанин, который задолжал полмиллиона своему ребенку Нерадивый отец из Вытегорского района остался без лодки и отправился на обязательные работы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?114
Климова объяснила свой провал в шоу «Голос»2
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение