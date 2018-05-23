Готовность учебных заведений к открытию летних лагерей проверяют в Вологде

Учебные заведения, где будут открыты лагеря дневного пребывания, проверяют специалисты Управления образования Вологды, сотрудники УМВД , отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Сегодня проверки прошли в 10 учреждениях образования. Обойти все лагеря необходимо в течение 5 дней.

Прежде всего, должны соблюдаться требования пожарной безопасности и санитарных норм. Также ревизоры проверяют исправность сигнализаций и «тревожных» кнопок, оснащение медицинского кабинета и состояние пищеблока.

«Замечания были незначительные, но их устранили в ходе приемки. До 29 мая нужно проверить еще 30 учреждений образования. А в конце июня мы выйдем в детские сады, на базе шести из них будут открыты лагеря для малышей», — рассказала специалист Управления образования Вологды Елена Рассветалова.

В детском лагере «Страна Фантазия», который отроется на базе Дворца творчества детей и молодежи, ждут 78 воспитанников. Смена «Планета фиксиков» откроется там с 29 мая. Ребята будут не только участвовать в творческих мастерских и концертах, но и посещать бассейн, кинотеатр, музеи.

«На базе ДТДиМ каждый год открывается лагерь дневного пребывания. В этот раз мы решили, что это будет «Планета фиксиков», потому что это любимые герои детей. В этом году будет и образовательная программа для ребят. Так, к нам приедет планетарий, запланировано посещение экзотариума. Много будет и творческих программ», — рассказала начальник лагеря Ольга Коврижкина.

Всего в этом году откроется 50 лагерей дневного пребывания на базе 40 учреждений. В школах расположатся 37 лагерей, еще 13 — на базе трех учреждений допобразования и их структурных подразделений.