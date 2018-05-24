Муниципальный лагерь «Единство» под Вологдой приняла межведомственная комиссия

Комиссия, в состав которой входят представители городских властей, областного управления Роспотребнадзора и других ведомств, проверяет все лагеря, как дневные, так и загородные. Сегодня специалисты побывали в лагере «Единство» и оценили, как он готов к приему детей. Смены здесь стартуют в первых числах июня и продлятся до конца лета.

Специалисты проверили чистоту территории, корпуса, где будут жить дети, необходимое оборудование. Отдельное внимание уделили вопросам безопасности, в том числе санитарной. Сотрудники областного Управления Роспотребнадзора проверили документацию и качество воды. Отбор проб произвели еще в начале мая, вода соответствует гигиеническим нормативам.

«Обязательно смотрим и пищеблок. Оцениваем наличие актов ревизии холодильного оборудования, систем вентиляции, водоснабжения, канализации. Со стороны Роспотребнадзора лагерю выдано санитарно-эпидемиологическое заключение, материально-техническая база соответствует требованиям санитарного законодательства», — прокомментировала и. о. начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Марина Тарышева.

Также проверили территорию, где еще в начале мая была проведена противоклещевая обработка. Врач-энтомолог обошел лагерь, проводя по траве специальным белым флагом. Это одна из методик, позволяющих оценить эффективность обработки. В этом вопросе к «Единству» также претензий не возникло. 29 мая такую же проверку пройдет еще один муниципальный загородный лагерь — «Изумруд».

Принимают комиссии и 50 лагерей с дневным пребыванием, которые разместятся непосредственно в Вологде — в школах и учреждениях дополнительного образования. Прежде всего, должны соблюдаться требования пожарной безопасности и санитарных норм. Также ревизоры проверяют исправность сигнализаций и «тревожных» кнопок, оснащение медицинского кабинета и состояние пищеблока. Межведомственная комиссия будет работать в течение пяти дней. В конце июня будут проверены и шесть детских садов, на базе которых лагеря с дневным пребыванием разместятся в июле.

«Всего этим летом в лагерях отдохнет 6000 юных жителей Вологды. В том числе 2000 человек отправятся на смены в загородные лагеря. Все лагеря подготовились не только с точки зрения материально-технической базы, вопросов безопасности, но и с точки зрения программ. Они интересные, насыщенные, уверен, дети не будут скучать. В лагерь «Единство», например, в июне на «Северный математический турнир» съедутся ребята из Ленинградской области, Сыктывкара, Северодвинска, Коряжмы, Вологды. Также педагоги разрабатывают увлекательную программу смены «ИнтеллектУм», — пояснил заместитель начальника Управления образования Вологды Владимир Мелисевич.

Ждут ребят этим летом и на площадках проекта «Город детства». Торжественный старт очередного сезона будет дан 1 июня в рамках празднования Дня защиты детей. В постоянном режиме площадки начнут работать с 4 июня. В первый летний месяц откроется 20 игровых городков, в июле и августе — 30. Посмотреть их адреса можно на официальном сайте городской Администрации.