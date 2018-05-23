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Минздрав утвердил программу развития материально-технической базы детских поликлиник
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Минздрав утвердил программу развития материально-технической базы детских поликлиник 

ТАСС 49 минут назад
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России утвердило ведомственную целевую программу, направленную на развитие материально-технической базы детских поликлиник.
Соответствующий приказ за подписью главы Минздрава Вероники Скворцовой опубликован в среду на сайте ведомства.
"Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций», — говорится в тексте документа.
Отмечается, что программа направлена на повышение доступности и качества медпомощи для детей. Она предусматривает оснащение медучреждений современными медицинскими изделиями, обеспечение динамического наблюдения и реабилитации детей, родившихся в новых перинатальных центрах, а также преемственности оказания медпомощи, что предусматривает сотрудничество разных специалистов в лечении пациента. Еще одна задача программы — создание комфортных условий пребывания детей и родителей в медучреждениях, для этого может быть проведена необходимая перепланировка зданий.
"Мероприятия программы позволят обеспечить внедрение единых подходов при оказании первичной медико-санитарной помощи детям независимо от места их проживания и повлиять на доступность и качество медицинской помощи, а также создать комфортные условия при ее оказании в амбулаторных условиях", — отмечается в сообщении Минздрава.
Реализация программы намечена на 2018-2020 года, на нее планируется потратить 30 млрд рублей.
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