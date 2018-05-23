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В 2018 году во Всеволожском районе откроются 18 новых детских садов
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В 2018 году во Всеволожском районе откроются 18 новых детских садов 

АСН-Инфо 22 минуты назад
Фото: АСН-Инфо
До конца 2018 года во Всеволожском районе Ленобласти будет открыто 18 детских садов. Об этом сообщил на круглом столе глава администрации МО «Всеволожский муниципальный округ» Андрей Низовский.
«В прошлом году мы сделали большой рывок совместно со строительными компаниями. Открыли 17 детских садов. В этом году уже планируем открыть 18 дошкольных учреждений, а также две школы», — отметил он.
По мнению Андрея Низовского, в большинстве своем детские сады строились и продолжаются за счет средств застройщика с возможностью его дальнейшего выкупа. «Однозначно выкупать детские сады нам выгоднее. Потому что строительные компании подходят к строительству своих объектов более творчески, а само строительство идет быстрее», считает глава Всеволожского района.
Заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин сообщил, чтов этом году четыре социальных объекта (три школы и детский сад) будут выкуплены регионом по федеральной программе «Стимул». «7 июня у нас заканчивается рассмотрение заявок на включение в данную программу на 2019 год. Параметры бюджета мы пока не знаем, но заявляться обязательно будем», — подчеркнул он.
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